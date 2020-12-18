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Сливен. Новини от източника. Последни новини
2 042 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 75 от тях в Сливенско
2 042 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 6 825 PCR теста. Заразените са 29,9% от тестваните. Това показват показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 88; Бургас – 202; Варна – 207; Велико Търново – 100; Видин – 14; Враца – 79; Габрово – 42; Добрич – 46; Кърджали – 10; Кюстендил – 29; Ловеч – 33; Монтана – 19; Пазарджик – 58; Перник – 29; Плевен – 73; Пловдив – 141; Разград – 20; Русе – 69; Силистра – 11; Сливен – 75; Смолян – 28; София област – 48; София (град) – 361; Стара Загора – 77; Търговище – 22; Хасково – 76; Шумен – 46; Ямбол – 39.
От началото на пандемията регистрираните случаи на COVID-19 у нас са 188 288, активни са 88 221.
3 218 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 93 728.
В болниците се лекуват 6 900 души, от които 567 се намират в интензивни структури.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 6 339, 143 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com