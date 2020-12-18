2 042 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 75 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 30

2 042 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 6 825 PCR теста. Заразените са 29,9% от тестваните. Това показват показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 88; Бургас – 202; Варна – 207; Велико Търново – 100; Видин – 14; Враца – 79; Габрово – 42; Добрич – 46; Кърджали – 10; Кюстендил – 29; Ловеч – 33; Монтана – 19; Пазарджик – 58; Перник – 29; Плевен – 73; Пловдив – 141; Разград – 20; Русе – 69; Силистра – 11; Сливен – 75; Смолян – 28; София област – 48; София (град) – 361; Стара Загора – 77; Търговище – 22; Хасково – 76; Шумен – 46; Ямбол – 39.

От началото на пандемията регистрираните случаи на COVID-19 у нас са 188 288, активни са 88 221.

3 218 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 93 728.

В болниците се лекуват 6 900 души, от които 567 се намират в интензивни структури.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 6 339, 143 от случаите са от последните 24 часа.