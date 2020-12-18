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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Слънчево и тихо ще бъде времето в петък, на места ще е облачно и мъгливо

18 декември 2020 09:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Времето за 18.12.2020 г.

Времето остава меко и почти тихо, съобщават от НИМХ.

В южните райони и над планините се очаква предимно слънчево време.

В северните райони и по Черноморието ще бъде облачно, на много места с мъгли. Видимостта временно ще се подобри около обяд. По Черноморието се очакват дъждовни валежи.

Максималните температури са предимно в рамките на 5-10 градуса, по-ниски на места с устойчиви мъгли. Минималните температури са между 0 и 5 градуса.

В Сливен ще има променлива облачност. Ще бъде тихо с минимална температура 3 градуса и максимална 8.

Снимка: Станимир Петков

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