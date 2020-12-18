Без Родилно отделение до края на годината в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Без Родилно отделение до края на годината остава Ямболската областна болница. Причината - заразени с COVID медици. Затворени по същата причина са и отделението Уши, нос, гърло и очно отделение. В областта Родилно отделение има само в болница „Св. Пантелеймон” и при тези обстоятелства родилките се пренасочват към съседни области.

На този фон за медиците и пациентите идва нов лъч надежда. Обявиха обществената поръчка за изграждане на Новата болница в Ямбол, а първия транш от 13 милиона и половина вече е получен.

И ако всичко този път се случи по план област Ямбол ще има Нова болница в края на следващата година, допълни областния управител Димитър Иванов.