Криминална хроника Ямбол - 18.12.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 24

Информационен бюлетин 18.07.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.