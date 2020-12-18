Брекзит: евродепутатите все още подкрепят споразумение, но приветстват подготовката, в случай че такова не бъде постигнато

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Европейският парламент се надява на споразумение за бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство, но има нужда от време, за да упражни правото си на контрол,

подчертаха евродепутатите по време на дебат в петък.

Почти всички евродепутати, които участваха в дебата със заместник председателя на ЕК Марош Шефчович и главния преговарящ на ЕС Мишел Барние, подчертаха, че парламентът предпочита да бъде подписано споразумение с Обединеното кралство, но не с цената на застрашаване на целостта на единния пазар.

Те приветстваха предстоящото гласуване в петък на извънредни мерки в подготовка за възможен сценарий без споразумение. Ораторите подчертаха, че сделката, предложена от ЕС, е безпрецедентна по своя обхват и предложените нулеви тарифи и нулеви квоти, но в замяна на това Обединеното кралство трябва да спазва правилата на лоялната конкуренция.

Твърде краткият краен срок за договаряне на такава безпрецедентна сделка беше определен от Обединеното кралство, припомниха те. Подобно на главния преговарящ на ЕС Мишел Барние, евродепутатите призоваха риболовният флот на ЕС да получи неограничен достъп до водите на Обединеното кралство.

Няколко евродепутати приветстваха сключеното в четвъртък споразумение, което гарантира правата на гражданите и мира на остров Ирландия. Те също така подчертаха, че ако бъде постигнато споразумение след крайния срок 20 декември, определен от лидерите на политическите групи в четвъртък, Парламентът няма да бъде в състояние да разгледа подробно сделката и да вземе решение за нейното влизане в сила на 1 януари 2021 г.

Можете да гледате дебата тук.

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/plenary-session_20201218-0900-PLENARY_vd

Марош Шефчович, заместник председател на ЕК

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=e1c4072f-66da-a1d6-326d-400d2543c013&date=20201214

Мишел Барние, главен преговарящ на ЕС

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=c723dcca-9a5d-79a9-b7d5-efc939dc3fdc&date=20201214

Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия), председател на Координационната група за Обединеното кралство

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=735e6777-48a6-6d9e-f34f-ca1f3ad20f78&date=20201214

Ираче Гарсия Перез (С&Д, Испания)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=ab8e95ee-d192-09bb-6b7e-a98140ddd0b3&date=20201214

Натали Лоазо (Renew, Франция)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=f0e5f51a-c8cf-3c9d-d91f-41c2a2a2523a&date=20201214

Никола Бе (ИД, Франция)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=4cd01069-1411-4ea6-fc83-9a4a86c672da&date=20201214

Филип Ламбер (Зелените/ЕОС, Белгия)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=8b479c07-b467-7362-d894-48b4ea1f2c73&date=20201214

Дерк Ян Епинк (ЕКР, Нидерлания)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=58146513-afe8-36d1-ed93-dfa7079b267d&date=20201214

Мартин Ширдеван (ЕОЛ/СЗЛ, Германия)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=285dc12d-b7a1-7c3e-afb7-c31b753cd54e&date=20201214

Фабио Масимо Касталдо (независим, Италия)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=63dbe19e-22b1-f867-e126-0039be279978&date=20201214