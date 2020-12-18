Грабеж на инкасов автомобил в Перник

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Полицията издирва извършителите на грабеж от инкасов автомобил в Перник, съобщиха от МВР.

Сигналът за инцидента е получен днес в 16:00 часа. Според първоначалните данни крадците са били четирима. Те са нападнали охранителите и са отнели неустановена до момента сума пари.

След това са избягали с джип.

Двамата охранители не са пострадали сериозно, допълват от МВР.