Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Грабеж на инкасов автомобил в Перник

18 декември 2020 17:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Полицейски автомобил

Полицията издирва извършителите на грабеж от инкасов автомобил в Перник, съобщиха от МВР.

Сигналът за инцидента е получен днес в 16:00 часа. Според първоначалните данни крадците са били четирима. Те са нападнали охранителите и са отнели неустановена до момента сума пари.

След това са избягали с джип.

Двамата охранители не са пострадали сериозно, допълват от МВР.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 