1739 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие в България, 57 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 64

1739 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6190 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 190 027, като активните са 86 909.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 68; Бургас – 97; Варна – 149; Велико Търново – 48; Видин – 20; Враца – 93; Габрово – 22; Добрич – 35; Кърджали – 19; Кюстендил – 28; Ловеч – 33; Монтана – 14; Пазарджик – 63; Перник – 39; Плевен – 50; Пловдив – 122; Разград – 25; Русе – 106; Силистра – 28; Сливен – 57; Смолян – 10; София – 55; София (столица) – 281; Стара Загора – 97; Търговище – 17; Хасково – 79; Шумен – 53; Ямбол – 31.

В болница за лечение са настанени 6535 души, от които 536 са в интензивни отделения.

През изминалото денонощие са били излекувани 2894 души, а за целия период – 96 622.

157 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 6496.