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Слабо земетресение край Пещера

19 декември 2020 13:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Земетресение

Земетресение с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, близо до Пловдив.

Земният трус е усетен в 23:30 ч. снощи с епицентър на 19 км южно от Пещера и на 51 км югозападно от Пловдив, с дълбочина 15 км, уточняват от Европейския сеизмологичен център.

Няма данни за материални щети.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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