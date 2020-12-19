Слабо земетресение край Пещера

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Земетресение с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, близо до Пловдив.

Земният трус е усетен в 23:30 ч. снощи с епицентър на 19 км южно от Пещера и на 51 км югозападно от Пловдив, с дълбочина 15 км, уточняват от Европейския сеизмологичен център.

Няма данни за материални щети.