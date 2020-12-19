Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Младежи се сгодиха на 1351 метра надморска височина в Родопите

19 декември 2020 17:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53
Село Могилица

Влюбени младежи се сгодиха на 1351 метра надморска височина в Родопите - на панорамната площадка „Върхът“ край смолянското село Могилица. Двойката е от Смолян, но учат и работят в Германия.

Дафни Горсова казва заветното "да" на Даниел Чакър Джиев, но първоначално не искала да се качи на площадката, където кавалерът я поканил под предлог да се снимат.

"Тя знаеше, че просто ще се снимаме. Нямаше понятие, че щях да ѝ предложа. Казах ѝ ако може само да си затвори очите за малко, за да и задам последен въпрос. В момента, в който ѝ казах да си затвори очите и ѝ пуснах ръката, за да извадя пръстена, и тя се разплака. Горе беше приказка. Всичко беше в мъгла отдолу. Точно на 5 метра под нас всичко беше в гъста мъгла".

Източник: БНР
Снимка: Валери Леков

« предишнаследваща »


 