Младежи се сгодиха на 1351 метра надморска височина в Родопите

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

Влюбени младежи се сгодиха на 1351 метра надморска височина в Родопите - на панорамната площадка „Върхът“ край смолянското село Могилица. Двойката е от Смолян, но учат и работят в Германия.

Дафни Горсова казва заветното "да" на Даниел Чакър Джиев, но първоначално не искала да се качи на площадката, където кавалерът я поканил под предлог да се снимат.

"Тя знаеше, че просто ще се снимаме. Нямаше понятие, че щях да ѝ предложа. Казах ѝ ако може само да си затвори очите за малко, за да и задам последен въпрос. В момента, в който ѝ казах да си затвори очите и ѝ пуснах ръката, за да извадя пръстена, и тя се разплака. Горе беше приказка. Всичко беше в мъгла отдолу. Точно на 5 метра под нас всичко беше в гъста мъгла".