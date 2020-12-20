Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Днес отново на много места ще е облачно и мъгливо, в отделни райони с ръмежи
Днес преди обяд отново на много места ще е облачно и мъгливо, в отделни райони с ръмежи. След обяд на места видимостта ще се подобрява, в източните райони ще превали слаб дъжд. В Дунавската равнина и източните райони ще се появи слаб североизточен вятър. Минималните температури ще са между минус 1° и 4°, а максималните - предимно между 3° и 8°, съобщават от НИМХ.
Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна - по-високо от средното.
Над Черноморието ще бъде облачно. Главно в сутрешните часове ще е мъгливо със слаб северен вятър. След обяд вятърът ще е умерен и видимостта ще се подобрява. На отделни места, главно по Южното Черноморие, ще превали слаб дъжд. Максимални температури на въздуха: 6°-8°. Температурата на морската вода е 10°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, привечер ще се усили до 3 бала.
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра - около 1°.
В Сливен ще бъде облачно и тихо. Минималната температура ще е 3°, а максималната 5°.
Снимка: Станимир Петков