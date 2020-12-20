Днес отново на много места ще е облачно и мъгливо, в отделни райони с ръмежи

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Днес преди обяд отново на много места ще е облачно и мъгливо, в отделни райони с ръмежи. След обяд на места видимостта ще се подобрява, в източните райони ще превали слаб дъжд. В Дунавската равнина и източните райони ще се появи слаб североизточен вятър. Минималните температури ще са между минус 1° и 4°, а максималните - предимно между 3° и 8°, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна - по-високо от средното.

Над Черноморието ще бъде облачно. Главно в сутрешните часове ще е мъгливо със слаб северен вятър. След обяд вятърът ще е умерен и видимостта ще се подобрява. На отделни места, главно по Южното Черноморие, ще превали слаб дъжд. Максимални температури на въздуха: 6°-8°. Температурата на морската вода е 10°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, привечер ще се усили до 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра - около 1°.

В Сливен ще бъде облачно и тихо. Минималната температура ще е 3°, а максималната 5°.