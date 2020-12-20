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1002 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 47 от тях в Сливенско
1002 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 4213 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 191 029, като активните са 86 452.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 29; Бургас – 76; Варна – 126; Велико Търново – 36; Видин – 13; Враца – 36; Габрово – 16; Добрич – 39; Кърджали – 14; Кюстендил – 16; Ловеч – 23; Монтана – 9; Пазарджик – 42; Перник – 29; Плевен – 22; Пловдив – 89; Разград – 9; Русе – 24; Силистра – 1; Сливен – 47; Смолян – 5; София – 37; София (столица) – 174; Стара Загора – 23; Търговище – 9; Хасково – 27; Шумен – 3; Ямбол – 28.
В болница за лечение са настанени 6640 души, от които 542 са в интензивни отделения.
През изминалото денонощие са били излекувани 1404 души, а за целия период – 98 026.
55 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 6551.
Снимка: pixabay.com