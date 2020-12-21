Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
166 са новите случаи с коронавирус в България за последното денонощие, 7 от тях в Сливенско
166 са новите случаи с коронавирус от направени 790 проби за последното денонощие. Това са 21 % от изследваните.
Разпределението по области: София – 53, Бургас – 0, Варна – 16, Кюстендил – 10, Плевен – 15, Сливен – 7, Пазарджик – 1, Ямбол – 9, Ловеч – 8, Добрич – 1, Пловдив – 2, Велико Търново – 1, Видин – 10, Шумен – 1, Софийска област – 7, Благоевград – 0, Търговище – 2, Перник – 2, Разград – 6, Хасково – 2, Враца – 4, Русе – 5, Кърджали – 1, Стара Загора – 0, Монтана – 0, Габрово – 2, Силистра – 0, Смолян – 1.
Общият брой на заразените в страната 191 195, показват данните в Единния информационен портал.
1732 са излекувани, а 99 758 е общият брой на излекуваните. В болници са 6624 пациенти, от тях в интензивни отделения са 536.
58 са починали, общо 6609 досега.
За последното денонощие са регистрирани 17 нови случая на медици – 4 лекари, 8 медицински сестри, 4 санитари и 1 друг медицински персонал.
Снимка: pixabay.com