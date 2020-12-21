166 са новите случаи с коронавирус в България за последното денонощие, 7 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

166 са новите случаи с коронавирус от направени 790 проби за последното денонощие. Това са 21 % от изследваните.

Разпределението по области: София – 53, Бургас – 0, Варна – 16, Кюстендил – 10, Плевен – 15, Сливен – 7, Пазарджик – 1, Ямбол – 9, Ловеч – 8, Добрич – 1, Пловдив – 2, Велико Търново – 1, Видин – 10, Шумен – 1, Софийска област – 7, Благоевград – 0, Търговище – 2, Перник – 2, Разград – 6, Хасково – 2, Враца – 4, Русе – 5, Кърджали – 1, Стара Загора – 0, Монтана – 0, Габрово – 2, Силистра – 0, Смолян – 1.

Общият брой на заразените в страната 191 195, показват данните в Единния информационен портал.

1732 са излекувани, а 99 758 е общият брой на излекуваните. В болници са 6624 пациенти, от тях в интензивни отделения са 536.

58 са починали, общо 6609 досега.

За последното денонощие са регистрирани 17 нови случая на медици – 4 лекари, 8 медицински сестри, 4 санитари и 1 друг медицински персонал.