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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 10 сигнала за произшествия в дните от 18 до 21 декември.

21 декември 2020 10:49, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 24
pixabay.com

Оказана е техническа помощ в 4 от сигналите. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят преки материални щети, възникнали в контейнери за битови отпадъци в град Нова Загора и комин на къща в град Сливен.

 

Екипи на РСПБЗН-Твърдица са ликвидирали пожар, възникнал в сеновал в местността “Блягорница“ край град Твърдица. Сигналът е получен на 20 декември в 10,53 часа. Пожарникарите са успели да спасят 1000 бали с фураж и две сгради. Унищожени са 150 кв.м. покривна конструкция и 400 бали с фураж. Пожарът е ликвидиран от 2 екипа на РСПБЗН-Твърдица. Причината е самозапалване на билите, прибрани влажни за съхранение.

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