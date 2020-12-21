Пожелаваме Ви светли празници!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Скъпи учители, мили ученици, уважаеми родители, пожелаваме Ви светли празници! Нека в тези трудни времена не падаме духом и запазим сърцата си свързани!