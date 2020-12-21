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Пожелаваме Ви светли празници!

21 декември 2020 10:52, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 28
Пожелаваме Ви светли празници!

Скъпи учители, мили ученици, уважаеми родители, пожелаваме Ви светли празници! Нека в тези трудни времена не падаме духом и запазим сърцата си свързани!

 

 

 

 

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