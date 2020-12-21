Криминална хроника Ямбол - 21.12.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 22

Информационен бюлетин 21.12.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.