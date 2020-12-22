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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 22.12.2020
No. Дата Длъжност Образование
2967 7.12.2020 сервизен техник средно
2968 7.12.2020 заварчик средно
2978 8.12.2020 механик генератори средно
2979 8.12.2020 техник механик климатични системи средно
2982 9.12.2020 инженер, конструктор висше
2983 9.12.2020 леяр средно
2984 9.12.2020 машинен оператор плетене средно
2985 9.12.2020 секционен майстор средно
2986 10.12.2020 машинен оператор средно
2987 10.12.2020 технически сътрудник средно
2989 11.12.2020 машинен оператор шиене средно
3005 18.12.2020 помощник на учителя средно
3010 21.12.2020 машинен оператор плазмено рязане на метал средно