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Сливен. Новини от източника. Последни новини
1 277 са новозаразените с COVID-19 у нас през изминалите 24 часа, 34 от тях в Сливенско
1 277 са новозаразените с COVID-19 у нас през изминалите 24 часа, потвърдени при направени 4 304 PCR теста. Това показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 68, Бургас – 81, Варна – 96; Велико Търново – 61; Видин – 4; Враца – 27 ; Габрово – 25; Добрич – 18; Кърджали – 18; Кюстендил – 19; Ловеч – 23; Монтана – 23, Пазарджик – 20; Перник – 15; Плевен – 56; Пловдив – 166; Разград – 22; Русе – 77; Силистра – 25, Сливен – 34; Смолян – 8; София област – 14; София (град) – 181; Стара Загора – 89, Търговище – 4; Хасково – 51; Шумен – 38; Ямбол – 1.
Регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията са 192 472, от които 83 041 активни.
2 908 са оздравелите през последното денонощие, а общият им брой е 102 666.
В болници се лекуват 6 287, от които 523 са в интензивни отделения.
Починалите с доказана коронавирусна инфекция са общо 6 765. 156 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com