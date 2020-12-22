Криминална хроника Ямбол - 22.12.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 31

Информационен бюлетин 22.12.2020 г.

Служители от РУ-Ямбол са задържали 25-годишен за притежание на наркотици. На 21 декември, при полицейска проверка, е установено, че младият мъж е държал в себе си високорисков наркотично вещество – метамфетамин. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.