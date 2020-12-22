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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Фирма "Едуардо Миролио" ЕАД дари голямо количество маски на гражданите на Ямбол

22 декември 2020 14:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56
Светла Коджабашева връчва дарението на заместник-кмета на Община Ямбол Енчо Керязов

Община Ямбол изказва благодарност към фирма „Едуардо Миролио“, която дари 30 000 броя маски за многократна употреба собствено производство.

Маските ще бъдат раздавани на гражданите пред големи търговски обекти поетапно от доброволци и от служители на Община Ямбол.

Предпазни средства ще бъдат разпределени и към детските градини и училищата в нашия град, както и към Центъра за спешна медицинска помощ, ОДМВР Ямбол и РБПЗН Ямбол и други специализирани институции.

Дарението беше връчено лично на заместник-кмета Енчо Керязов от Светла Коджабашева - член на управителния съвет на „Едуардо Миролио“.

Снимки: Община Ямбол

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