Сливен Нет Ви пожелава Светло Рождество Христово и здрава и мирна Нова година

Сливен НЕТ преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Нека Рождественските празници да Ви донесат хубави моменти със семейството и любимите хора, повече вяра, упование и сили за една успешна Нова година! Нека тези светли празници положат началото на една година, в която здравето, щастието и успеха са Ваши постоянни спътници, а радостта от тях – необозрима!

Сливен Нет