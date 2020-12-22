Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен Нет Ви пожелава Светло Рождество Христово и здрава и мирна Нова година

22 декември 2020 14:28, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Сливен НЕТ преди около 1 час, брой четения: 36
Светло Рождество Христово и здрава и мирна Нова година

Нека Рождественските празници да Ви донесат хубави моменти със семейството и любимите хора, повече вяра, упование и сили за една успешна Нова година! Нека тези светли празници положат началото на една година, в която здравето, щастието и успеха са Ваши постоянни спътници, а радостта от тях – необозрима!

 

 

Сливен Нет

« предишнаследваща »


 