Сливен, кратки вечерни новини, 22.12.2020 г., вторник

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Онлайн публично обсъждане на Проектобюджет 2021 на община Сливен ще се проведе на 30 декември, сряда.

70 излекувани, 34 заразени и 4 починали от COVID-19 има за последното денонощие в Сливенско.

През последното денонощие в Сливенско има 5 глобени и трима предупредени за липса на маски.

Красиви цветя в саксии получиха днес медиците от Инфекциозно отделение на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – те са дар от сливенската фирма “Флоранс”.

Сливенската полиция засилва проверките по пътищата и за спазване на мерките по време на Коледно-Новогодишните празници.

РИМ Сливен показва във видеоклип на своята фейсбук-страница пощенски коледни и новогодишни картички от началото и средата на ХХ век.

Във връзка с Коледните и Новогодишните празници,градския и крайградския транспорт на Сливен ще се движи с празнично разписание.

Сливенската фирма „Джорджес 1990“ ЕООД направи голямо дарение за Общинската хранителна банка – компанията дари 840 пакета по половин килограм ориз на стойност 663 лева, а продуктите ще отидат за нуждаещите се граждани, които са поставени под карантина.