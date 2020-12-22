Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 22.12.2020 г., вторник
Онлайн публично обсъждане на Проектобюджет 2021 на община Сливен ще се проведе на 30 декември, сряда.
70 излекувани, 34 заразени и 4 починали от COVID-19 има за последното денонощие в Сливенско.
През последното денонощие в Сливенско има 5 глобени и трима предупредени за липса на маски.
Красиви цветя в саксии получиха днес медиците от Инфекциозно отделение на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – те са дар от сливенската фирма “Флоранс”.
Сливенската полиция засилва проверките по пътищата и за спазване на мерките по време на Коледно-Новогодишните празници.
РИМ Сливен показва във видеоклип на своята фейсбук-страница пощенски коледни и новогодишни картички от началото и средата на ХХ век.
Във връзка с Коледните и Новогодишните празници,градския и крайградския транспорт на Сливен ще се движи с празнично разписание.
Сливенската фирма „Джорджес 1990“ ЕООД направи голямо дарение за Общинската хранителна банка – компанията дари 840 пакета по половин килограм ориз на стойност 663 лева, а продуктите ще отидат за нуждаещите се граждани, които са поставени под карантина.