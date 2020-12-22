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Онлайн публично обсъждане на Проектобюджет 2021 на община Сливен ще се проведе на 30 декември, сряда

22 декември 2020 16:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 29
Община Сливен

Онлайн публично обсъждане на Проектобюджет 2021 на община Сливен ще се проведе на 30 декември, сряда.

В тази връзка кметът Стефан Радев отправя покана към жителите на община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други, да вземат участие в публичното обсъждане.

Дискусията ще стартира от 10:00 часа, като присъединяването към нея ще бъде възможно чрез Google Meet на линк:

https://meet.google.com/sbj-gqie-wpr

За всички, които не могат да участват в онлайн обсъждането, могат да разгледат документацията в сайта на Община Сливен в секция „Общински дейности/Бюджет и финанси“.

В прикачените файлове можете да се запознаете по-подробно с Проекта за бюджет на община Сливен за 2021 г.

Снимка: Станимир Петков

Файлове

Проектобюджет [100KB]

Microsoft Word Document

Бюджет [28.5KB]

Microsoft Excel Open XML Document

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