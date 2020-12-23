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Сливен. Новини от източника. Последни новини
1 799 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 45 от тях в Сливенско
1 799 са новите случаи на коронавирус от извършени 6 233 PCR теста за последното денонощие, сочат данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 50; Бургас – 145; Варна – 180; Велико Търново – 41; Видин – 20; Враца – 68; Габрово – 18; Добрич – 94; Кърджали – 21; Кюстендил – 14; Ловеч – 32; Монтана – 14; Пазарджик – 62; Перник – 49; Плевен – 64; Пловдив – 160; Разград – 10; Русе – 87; Силистра – 21; Сливен – 45; Смолян – 23; София област – 56; София (град) – 263; Стара Загора – 82; Търговище – 44; Хасково – 53; Шумен – 53; Ямбол – 30.
Регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията са 194 271, от които активни – 82 302.
В болници се лекуват 6 123 пациенти, 526 от тях са в интензивни отделения.
Оздравелите вече са 105 090, 2 424 през последните 24 часа.
С COVID-19 са починали общо 6 879, от които 114 за денонощието.
Снимка: pixabay.com