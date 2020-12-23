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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 23.12.2020

23 декември 2020 09:11, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 38 минути, брой четения: 18

No. Дата Длъжност Образование

2967 7.12.2020 сервизен техник средно

2968 7.12.2020 заварчик средно

2978 8.12.2020 механик генератори средно

2979 8.12.2020 техник механик климатични системи средно

2982 9.12.2020 инженер, конструктор висше

2983 9.12.2020 леяр средно

2984 9.12.2020 машинен оператор плетене средно

2985 9.12.2020 секционен майстор средно

2986 10.12.2020 машинен оператор средно

2987 10.12.2020 технически сътрудник средно

2989 11.12.2020 машинен оператор шиене средно

3005 18.12.2020 помощник на учителя средно

3010 21.12.2020 машинен оператор плазмено рязане на метал средно

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