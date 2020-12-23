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Поздравление от директора на ОДМВР-Сливен по случай Коледните и Новогодишни празници

23 декември 2020 10:46, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 21 минути, брой четения: 10
Старши комисар Димитър Величков

Уважаеми съграждани,

 

Коледа е времето, когато заедно с близките хора си пожелаваме да бъдем здрави и с вяра да посрещаме хубавите и трудните моменти в живота.

Измина една година, изпълнена с много предизвикателства, белязана от събитие, което ни промени и ни направи по-силни и обединени. В навечерието на най-светлия християнски празник - Рождество Христово, пожелавам на всички сила, щастие и незабравими мигове с любимите хора!

 

Бъдете здрави!

 

Нека Новата 2021 година влезе във Вашите домове с много късмет, мир и любов!

 

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

 

Директор ОДМВР-Сливен

Старши комисар Димитър Величков

 

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