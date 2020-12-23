Двама починаха от Covid-19 и 45 са заразените с коронавирус през последното денонощие в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 44

През последното денонощие в област Сливен бяха излекувани 167 души. За същия период положителен резултат показаха изследванията с PCR-тестове на 45 жители на областта. Сред тях са двама лекари и три медицински сестри от болничната помощ.

За съжаление, двама пациенти на 61 и 75 години изгубиха битката с коронавируса. Областният кризисен щаб изказва съболезнования на семействата.

Към момента активните случаи на COVID-19 в областта са 1 201, както следва: 897 в община Сливен, 202 в община Нова Загора, 59 в община Твърдица и 43 в община Котел.