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Сливен. Новини от източника. Последни новини
1615 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 61 от тях в Сливенско
1615 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6945 теста, показват данните в Единната информационна система. От тях 5242 са PCR тестове и 1703 са антигенни тестове. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 195 886, като активните са 82 443.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 58; Бургас – 75; Варна – 151; Велико Търново – 38; Видин – 17; Враца – 65; Габрово – 17; Добрич – 34; Кърджали – 23; Кюстендил – 15; Ловеч – 28; Монтана – 26; Пазарджик – 55; Перник – 44; Плевен – 72; Пловдив – 164; Разград – 15; Русе – 69; Силистра – 17; Сливен – 61; Смолян – 14; София – 59; София (столица) – 311; Стара Загора – 59; Търговище – 16; Хасково – 59; Шумен – 24; Ямбол – 29.
В болница за лечение са настанени 5714 души, от които 533 са в интензивни отделения.
През изминалото денонощие са били излекувани 1375 души, а за целия период – 106 465.
99 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 6978.
Снимка: pixabay.com