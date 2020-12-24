Генерал Мутафчийски изпраща трогателно съобщение до българските медици

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Генерал Венцислав Мутафчийски, началник на Националния оперативен щаб и директор на ВМА, изпрати трогателно коледно послание до медицинските специалисти на фронта на битката срещу коронавируса в България, съобщава Bulgaria OnAir.

На страницата си във Фейсбук генералът благодари на всички свои колеги, които неуморно работят през цялата година. Той цитира и думите на пациенти, благодарни за усмивките на медиците, скрити под маски и защитни костюми.

Генерал Мутафчийски пожела много здраве на своите колеги и техните семейства и каза, че е много горд с тях.