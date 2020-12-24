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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Генерал Мутафчийски изпраща трогателно съобщение до българските медици

24 декември 2020 11:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Генерал Венцислав Мутафчийски

Генерал Венцислав Мутафчийски, началник на Националния оперативен щаб и директор на ВМА, изпрати трогателно коледно послание до медицинските специалисти на фронта на битката срещу коронавируса в България, съобщава Bulgaria OnAir.

На страницата си във Фейсбук генералът благодари на всички свои колеги, които неуморно работят през цялата година. Той цитира и думите на пациенти, благодарни за усмивките на медиците, скрити под маски и защитни костюми.

Генерал Мутафчийски пожела много здраве на своите колеги и техните семейства и каза, че е много горд с тях.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Уикипидея

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