Всеки ваксиниран срещу Covid-19 ще има имунизационен паспорт

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 29

Всеки ваксиниран в двете фази - интервалът е 21 дни, ще получи удостоверение, че е имунизиран. Документът ще може да се ползва при пътуване и за други цели, обясни доц. Ангел Кунчев на брифинга на Националния оперативен щаб.

"Ние разработваме такъв сертификат, който е близък като формат до европейския паспорт, макар той още да не е утвърден. Когато това стане, бързо ще го уеднаквим с общоевропейския и тогава нашият ще служи за всички страни в Европейския съюз", допълни Кунчев.

В "Информационно обслужване" вече е разработен модул за имунизацията. В него ще се внася информацията от всички, които поставят ваксини - болници, а по-късно и общопрактикуващи лекари, екипи на РЗИ. "Те ще изпращат данните за направените ваксинации в амките на 24 часа, а след извършването и на втората имунизация, ще се издава документа, че сте имунизиран", разясни той.

На заседанието, свикано от премиера Бойко Борисов, председателят на ваксинационния щаб Красимир Гигов докладва, че процесът на ваксиниране е подготвен документално и логистично.