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772 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 31 от тях в Сливенско

25 декември 2020 09:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66
Тест за коронавирус

772 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 3669 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 196 658, като активните са 81 955.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 23; Бургас – 57; Варна – 72; Велико Търново – 5; Видин – 8; Враца – 28; Добрич – 33; Кърджали – 13; Кюстендил – 17; Ловеч – 22; Монтана – 4; Пазарджик – 28; Перник – 4; Плевен – 46; Пловдив – 50; Разград – 6; Русе – 34; Силистра – 17; Сливен – 31; Смолян – 3; София – 29; София (столица) – 139; Стара Загора – 9; Търговище – 14; Хасково – 35; Шумен – 18; Ямбол – 27.

В болница за лечение са настанени 5671 души, от които 521 са в интензивни отделения.

През изминалото денонощие са били излекувани 1215 души, а за целия период – 107 680.

45 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 7023.

Снимка: pixabay.com

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