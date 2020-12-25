Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
772 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 31 от тях в Сливенско
772 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 3669 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 196 658, като активните са 81 955.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 23; Бургас – 57; Варна – 72; Велико Търново – 5; Видин – 8; Враца – 28; Добрич – 33; Кърджали – 13; Кюстендил – 17; Ловеч – 22; Монтана – 4; Пазарджик – 28; Перник – 4; Плевен – 46; Пловдив – 50; Разград – 6; Русе – 34; Силистра – 17; Сливен – 31; Смолян – 3; София – 29; София (столица) – 139; Стара Загора – 9; Търговище – 14; Хасково – 35; Шумен – 18; Ямбол – 27.
В болница за лечение са настанени 5671 души, от които 521 са в интензивни отделения.
През изминалото денонощие са били излекувани 1215 души, а за целия период – 107 680.
45 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 7023.
Снимка: pixabay.com