Пролетно и топло време ни очаква на Коледа с температури до 17 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 34

Нетипично топло ще е времето на връх Коледа – 25 декември. Прогнозата за максималните температури е за до 17 градуса. В сутрешните часове температурите ще са между 3 и 8 градуса. Облачността над страната ще е разкъсана, съобщават от НИМХ.

В планините все пак ще е подходящо за разходка, въпреки че разкъсаната облачност над масивите от Западна България ще започне да се вплътнява и снижава. Не се очакват валежи.

По Черноморието максималните температури ще са между 13 – 17 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В Сливен ще бъде предимно облачно и тихо. Минималната температура ще е 4 градуса, а максималната 11.