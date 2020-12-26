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Сливен. Новини от източника. Последни новини
257 са новозаразените с ковид у нас през последното денонощие, 12 от тях в Сливенско
257 са новозаразените с ковид у нас през последното денонощие от направени общо 2 072 теста – 1060 PCR и 1012 антигененни. Чрез бързите тестове са диагностицирани 104 от инфектираните. Това показват данните в Националния информационен портал.
Разпределението по области: Благоевград – 7; Бургас – 15; Варна – 33; Видин – 2; Враца – 8; Добрич – 12; Кюстендил – 7; Ловеч – 11; Пазарджик – 9; Перник – 2; Плевен – 3; Пловдив – 22; Русе – 13; Силистра – 3; Сливен – 12; Смолян – 11; София област – 12; София (град) – 65; Стара Загора – 3; Търговище – 5; Ямбол – 2.
Така общият брой на потвърдените с ковид случаи в страната става 196 915, от които активни са 80 976.
1186 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 108 866.
В болница са 5 580 пациенти, от които 512 в интензивно отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 7 073. 50 от случаите са от последното денонощие.
Снимка: pixabay.com