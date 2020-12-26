Центровете за майчинство в България отчитат нарастване на раждаемостта

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Центровете за майчинство в България отчитат бебешки бум през декември - 9 месеца след началото на епидемията от коронавирус и блокирането през март, съобщи БНТ.

Пандемията имаше и положителна страна, тъй като успя да обедини много семейства. Според лекарите обаче истинският бебешки бум ще бъде в началото на лятото догодина.