Над 33 килограма канабис са иззети от автомобил с македонска регистрация на граничния пункт "Капитан Андреево"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 29

Наркотици на стойност около 70 000 евро бяха открити в автомобил с македонски регистрационни табели на граничния пункт "Капитан Андреево". Превозното средство е управлявано от гражданин на Северна Македония.

Мъжът пътувал сам от Северна Македония до Турция през България. Иззети са 76 торбички, запечатани с вакуум, съдържащи над 33 килограма канабис. На 58-годишния шофьор е задържан арест.