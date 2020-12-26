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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Над 33 килограма канабис са иззети от автомобил с македонска регистрация на граничния пункт "Капитан Андреево"

26 декември 2020 17:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 29
Граничен пункт "Капитан Андреево"

Наркотици на стойност около 70 000 евро бяха открити в автомобил с македонски регистрационни табели на граничния пункт "Капитан Андреево". Превозното средство е управлявано от гражданин на Северна Македония.

Мъжът пътувал сам от Северна Македония до Турция през България. Иззети са 76 торбички, запечатани с вакуум, съдържащи над 33 килограма канабис. На 58-годишния шофьор е задържан арест.

Източник: БНР

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