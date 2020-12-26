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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мутафчийски ще се ваксинира първи от медиците във ВМА

26 декември 2020 21:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 33
Венцислав Мутафчийски

На 27 декември в 10:01 часа ще започне ваксинирането на част от личния състав на Военномедицинска академия (ВМА) срещу SARS-CoV-2, съобщиха от лечебното заведение.

Първият ваксиниран в лечебното заведение ще бъде генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

След него, личен пример ще дадат редица знакови имена в родната медицина, сред които проф. Никола Владов, професор Крум Кацаров, професор Илия Салтиров и т.н.

В първата група, която ще бъде ваксинирана - съобразно бройките за ВМА, са включени лекари, медицински сестри и санитари, които работят на първа линия в борбата със заразата в десетте COVID-клиники.

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