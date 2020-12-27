469 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, един от тях е в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 4 минути, брой четения: 24

469 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 2973 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 197 384, като активните са 80 519.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 28; Бургас – 19; Варна – 47; Велико Търново – 17; Видин – 6; Враца – 9; Габрово – 14; Добрич – 15; Кюстендил – 14; Ловеч – 7; Монтана – 2; Пазарджик – 7; Перник – 11; Плевен – 21; Пловдив – 56; Разград – 7; Русе – 24; Силистра – 6; Сливен – 1; Смолян – 7; София – 14; София (столица) – 95; Стара Загора – 7; Търговище – 4; Хасково – 7; Шумен – 13; Ямбол – 11.

В болница за лечение са настанени 5545 души, от които 523 са в интензивни отделения.

През изминалото денонощие са били излекувани 876 души, а за целия период – 109 742.

50 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 7123.