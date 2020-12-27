Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

5,3 по Рихтер разтърси Турция

27 декември 2020 10:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Земетресение

Земетресение с магнитуд 5,3 е регистрирано днес в Източна Турция, съобщи Ройтерс

Първоначално Европейско-Средиземноморският сеизмологичен център съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,4.

Трусът е бил с епицентър на 10 км западно от град Сивридже и дълбочина 10 км.

Няма информация за щети или пострадали.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 