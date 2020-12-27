5,3 по Рихтер разтърси Турция

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Земетресение с магнитуд 5,3 е регистрирано днес в Източна Турция, съобщи Ройтерс

Първоначално Европейско-Средиземноморският сеизмологичен център съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,4.

Трусът е бил с епицентър на 10 км западно от град Сивридже и дълбочина 10 км.

Няма информация за щети или пострадали.