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Община Сливен ще организира допълнително извозване на съдовете за смет

27 декември 2020 10:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 26
Казани за боклук

Община Сливен ще организира допълнително извозване на съдовете за смет. Причината е повишената консумация по време на празниците и изхвърляне на по-голямо количество отпадъци. Фирмата работи по редовния си график и извозването на съдовете се извършва по план.

Фотоколаж: Станимир Петков

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