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Сливен. Новини от източника. Последни новини

100 медици ще бъдат ваксинирани на 28 и 29 декември

27 декември 2020 13:04, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
covid

Първите ваксини срещу COVID-19 пристигнаха в Сливен. Те ще бъдат поставени на 100 души - медицински персонал от Сливен и областта, работещи на първа линия. Медиците, заявили желание да се ваксинират, ще бъдат уведомени лично кога и къде да се явят, съобщиха от Областния кризисен щаб.

Ваксините ще бъдат поставени на 28 и 29 декември. За целта са разкрити три имунизационни кабинета съгласно Националния план за ваксинация срещу COVID-19. Регионалната здравна инспекция е създала необходимата организация.

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