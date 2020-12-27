Първите ваксини срещу COVID-19 пристигнаха в Сливен, те ще бъдат поставени на 100 души - медицински персонал

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 44

Първите ваксини срещу COVID-19 пристигнаха в Сливен. Те ще бъдат поставени на 100 души - медицински персонал от Сливен и областта, работещи на първа линия. Медиците, заявили желание да се ваксинират, ще бъдат уведомени лично кога и къде да се явят, съобщиха от Областния кризисен щаб.

Ваксините ще бъдат поставени на 28 и 29 декември. За целта са разкрити три имунизационни кабинета съгласно Националния план за ваксинация срещу COVID-19. Регионалната здравна инспекция е създала необходимата организация.