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Първите ваксини срещу COVID-19 пристигнаха в Сливен, те ще бъдат поставени на 100 души - медицински персонал

27 декември 2020 15:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 44
Ваксина срещу коронавирус

Първите ваксини срещу COVID-19 пристигнаха в Сливен. Те ще бъдат поставени на 100 души - медицински персонал от Сливен и областта, работещи на първа линия. Медиците, заявили желание да се ваксинират, ще бъдат уведомени лично кога и къде да се явят, съобщиха от Областния кризисен щаб.

Ваксините ще бъдат поставени на 28 и 29 декември. За целта са разкрити три имунизационни кабинета съгласно Националния план за ваксинация срещу COVID-19. Регионалната здравна инспекция е създала необходимата организация.

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