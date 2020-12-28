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332 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 8 от тях в Сливенско

28 декември 2020 09:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57
Коронавирус

332 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 2810 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 197 716, като активните са 79 544.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 1; Бургас – 14; Варна – 18; Велико Търново – 6; Видин – 2; Враца – 8; Добрич – 1; Кюстендил – 15; Ловеч – 9; Монтана – 15; Пазарджик – 5; Перник – 10; Плевен – 23; Пловдив – 27; Разград – 4; Русе – 17; Силистра – 2; Сливен – 8; Смолян – 11; София – 13; София (столица) – 109; Стара Загора – 4; Търговище – 6; Хасково – 3; Ямбол – 1.

В болница за лечение са настанени 5571 души, от които 523 са в интензивни отделения.

През изминалото денонощие са били излекувани 1266 души, а за целия период – 111 008.

41 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 7164.

Снимка: pixabay.com

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