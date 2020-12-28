Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Силно земетресение разтърси Хърватия

28 декември 2020 09:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 45
Земетресение

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер разтърси Хърватия. Епицентърът е на 49 км км от Загреб и на 13 км от Сисак, съобщават от Европейския сеизмологичен център.

Дълбочината на труса е 10 км. Земетресението е регистрирано в 05.28 ч. 30 мин. по-късно е регистриран и вторичен трус.

Към момента няма официални съобщения за пострадали или щети, причинени от труса.

Това е второто мощно земетресение, което разтърсва страната тази година. Трус с магнитуд 6,0 по-рано уби един човек, рани няколко дузини други, разруши множество сгради в Загреб и остави част от столицата без ток.

« предишнаследваща »


 