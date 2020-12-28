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Силно земетресение разтърси Хърватия
Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер разтърси Хърватия. Епицентърът е на 49 км км от Загреб и на 13 км от Сисак, съобщават от Европейския сеизмологичен център.
Дълбочината на труса е 10 км. Земетресението е регистрирано в 05.28 ч. 30 мин. по-късно е регистриран и вторичен трус.
Към момента няма официални съобщения за пострадали или щети, причинени от труса.
Това е второто мощно земетресение, което разтърсва страната тази година. Трус с магнитуд 6,0 по-рано уби един човек, рани няколко дузини други, разруши множество сгради в Загреб и остави част от столицата без ток.
Източник: https://dariknews.bg/novini/sviat/silno-zemetresenie-raztyrsi-hyrvatiia-2253903
Снимка: pixabay.com