Колони от автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ преди новите мерки на Турция

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Колони от леки автомобили са се образували на граничния пункт „Капитан Андреево“.

Трафикът е интензивен заради желаещите да пазаруват в Одрин преди въвеждането на нови мерки от страна на Турция.

От 23:00 ч. във вторник в страната ще се влиза с отрицателен PCR тест, направен 72 часа преди пътуването.