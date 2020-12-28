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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Колони от автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ преди новите мерки на Турция

28 декември 2020 14:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Снимката е илюстративна

Колони от леки автомобили са се образували на граничния пункт „Капитан Андреево“.

Трафикът е интензивен заради желаещите да пазаруват в Одрин преди въвеждането на нови мерки от страна на Турция.

От 23:00 ч. във вторник в страната ще се влиза с отрицателен PCR тест, направен 72 часа преди пътуването.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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