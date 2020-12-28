Връщат данъци с фалшив мейл от НАП. Целта е кражба на лична информация в интернет

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Разпространяват се фалшиви имейли от името на НАП, предупреждават от приходната агенция. Те представляват съобщение с име на подателя: nra.bg, но с електронен адрес: admin@royapay.ir.

Писмата съдържат информация за възстановяване на данък в размер на 210 лв. и приканват получателите им да кликнат върху линк, за да разберат подробности.

От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.