Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Връщат данъци с фалшив мейл от НАП. Целта е кражба на лична информация в интернет

28 декември 2020 18:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
НАП

Разпространяват се фалшиви имейли от името на НАП, предупреждават от приходната агенция. Те представляват съобщение с име на подателя: nra.bg, но с електронен адрес: admin@royapay.ir.

Писмата съдържат информация за възстановяване на данък в размер на 210 лв. и приканват получателите им да кликнат върху линк, за да разберат подробности.

От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.

« предишнаследваща »


 