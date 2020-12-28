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Сливен. Новини от източника. Последни новини

България ще получи над 880 милиона евро по Програмата за развитие на селските райони

28 декември 2020 21:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61
Селско стопанство

Над 880 милиона евро ще бъдат отпуснати на България по Програмата за развитие на селските райони през следващите две години, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите на страната.

Финансирането може да се използва чрез инвестиционни и компенсаторни мерки по Програмата за развитие на селските райони в подкрепа на българските фермери. Част от средствата ще бъдат предназначени за развитие на биологично земеделие, което е сред най-важните приоритети на България.

Източник: БНР

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