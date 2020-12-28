Село Родопи привлича чужденци, които инвестират в стари селски къщи

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 62 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 62

От години разположеното в Родопите село Полковник Серафимово привлича чужденци, които инвестират в стари селски къщи, ремонтират ги и се установяват там. Поради пандемията Covid-19 и противоепидемичните мерки, много новодошли живеят в планинското село и работят отдалечено, информира кореспондентът на БНР Радостина Чернокова.

50 души от Великобритания, САЩ, Канада, Германия, Италия, Русия, Украйна, Южна Африка и остров Бали притежават къщи в Полковник Серафимово. В това родопско село са избрали да живеят и българи, завърнали се от чужбина.