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337 са новодиагностицираните с COVID-19 през изминалите 24 часа, 9 от тях са в Сливенско

29 декември 2020 09:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 26
Коронавирус

337 са новодиагностицираните с COVID-19 през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 2 369 PCR теста. Това показват данните от Националната информационна система.

Ето и какво е разпределението по области: Благоевград – 10; Бургас – 6; Варна – 28; Велико Търново – 9; Видин – 3; Враца – 3; Габрово – 1; Добрич – 20; Кюстендил – 8; Ловеч – 3; Пазарджик – 21; Перник – 5; Плевен – 19; Пловдив – 23; Разград – 1; Русе – 22; Силистра – 3; Сливен – 9; Смолян – 2; София област – 9; София (град) – 72; Стара Загора – 15; Търговище – 5; Хасково – 6; Шумен – 24; Ямбол – 10.

Така общият брой на потвърдените случаи става 198 053, от които 78 319 активни.

504 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 112 483.

Хоспитализираните лица са 112 483, от които 1475 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 7 251. 87 от случаите са от последните 24 часа.

Снимка: pixabay.com

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