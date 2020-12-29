Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
337 са новодиагностицираните с COVID-19 през изминалите 24 часа, 9 от тях са в Сливенско
337 са новодиагностицираните с COVID-19 през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 2 369 PCR теста. Това показват данните от Националната информационна система.
Ето и какво е разпределението по области: Благоевград – 10; Бургас – 6; Варна – 28; Велико Търново – 9; Видин – 3; Враца – 3; Габрово – 1; Добрич – 20; Кюстендил – 8; Ловеч – 3; Пазарджик – 21; Перник – 5; Плевен – 19; Пловдив – 23; Разград – 1; Русе – 22; Силистра – 3; Сливен – 9; Смолян – 2; София област – 9; София (град) – 72; Стара Загора – 15; Търговище – 5; Хасково – 6; Шумен – 24; Ямбол – 10.
Така общият брой на потвърдените случаи става 198 053, от които 78 319 активни.
504 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 112 483.
Хоспитализираните лица са 112 483, от които 1475 се намират в интензивното отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 7 251. 87 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com