РУ-Сливен издирва Димитър Колев Андонов

Туида Нюз преди 9 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 13

РУ-Сливен търси информация за Димитър Колев Андонов на 35 години, от град Сливен. Той е напуснал дома си на 22 октомври и оттогава не се е свързвал с близките си.

Димитър Андонов и висок 170 см., лице овално бяло, очи кафяви.

Информация за издирвания може да се подава на тел. 044644311 или 0898460048