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РУ-Сливен издирва Димитър Колев Андонов

29 декември 2020 15:16, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 9 минути, брой четения: 13
РУ-Сливен издирва Димитър Колев Андонов

РУ-Сливен търси информация за Димитър Колев Андонов на 35 години, от град Сливен. Той е напуснал дома си на 22 октомври и оттогава не се е свързвал с близките си.

Димитър Андонов и висок 170 см., лице овално бяло, очи кафяви.

Информация за издирвания може да се подава на тел. 044644311 или 0898460048

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