От 1 януари няма да можем да плащаме с двулевови банкноти

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

От 1 януари няма да можем да плащаме с двулевови банкноти, емисии 1999 г. и 2005 г, припомнят от БНБ.

След тази дата банкнотите ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

БНБ взе решението да извади от обръщение от началото на 2021 г. банкнотите с номинална стойност 2 лева на 29 септември 2020 г.