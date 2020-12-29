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Сливен. Новини от източника. Последни новини

От 1 януари няма да можем да плащаме с двулевови банкноти

29 декември 2020 21:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Банкнота от 2 лева

От 1 януари няма да можем да плащаме с двулевови банкноти, емисии 1999 г. и 2005 г, припомнят от БНБ.

След тази дата банкнотите ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

БНБ взе решението да извади от обръщение от началото на 2021 г. банкнотите с номинална стойност 2 лева на 29 септември 2020 г.

Източник: БНР

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