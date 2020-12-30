Проф. Лъчезар Филипов, БАН: "Пандемията ни научи, че вървим в грешна посока"

Клуб Оптимист преди 23 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 7

В предаването "Делници" проф. Филипов коментира темата с конспиративните теории свързани с коронавируса. Има ли намеса НЛО при Covid-19 или е изкуствено създаден, вижте във видеото.

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