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Проф. Лъчезар Филипов, БАН: "Пандемията ни научи, че вървим в грешна посока"

30 декември 2020 15:55, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди 23 минути, брой четения: 7
Проф. Лъчезар Филипов, БАН: "Пандемията ни научи, че вървим в грешна посока"

В предаването "Делници" проф. Филипов коментира темата с конспиративните теории свързани с коронавируса. Има ли намеса НЛО при Covid-19 или е изкуствено създаден, вижте във видеото.

 

 

 

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